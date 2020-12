ITECOM Thiès : Les élèves et l'administration délogés pour non-paiement de loyer

Situation inédite à Itecom Thiès. Les élèves et l'administration de l'école ont été surpris par un huissier venu leur notifier leur expulsion, faute d’impayés de plusieurs mois de location. Sur place, des tables et chaises superposées devant la bâtisse de l'école dirigée par Mamadou Gning, un des responsables politiques de la mouvance présidentielle à Thiès." Faute de paiement de loyers, nous sommes expulsés. Le bailleur ne peut plus attendre ; nous sommes restés des mois sans payer mais nous avons fait beaucoup de versement pour casser la dette. Mais le propriétaire n'en peut plus. Néanmoins, les cours vont continuer sans problème parce que nous avons un autre bâtiment", rassure à Seneweb, un responsable administratif de l'établissement.Pourquoi Itecom Thiès en est-il arrivé là?Notre source pointe un doigt accusateur sur l'État qui devrait de l'argent à l'établissement. "L'Etat nous doit beaucoup d'argent, c'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette situation regrettable" poursuit notre source.Nous avons tenté, en vain, de recueillir la version du directeur Mamadou Gning.