Itie / Revalidation du Sénégal en juillet prochain : « Nous devons maintenir très haut le flambeau » (Eva Marie Coll Seck)

Évalué en 2018 avec une note satisfaisante, « la plus élevée à l’époque », le Sénégal se prépare à une nouvelle validation en juillet prochain. L’annonce a été faite au cours d’un atelier destiné aux acteurs des médias, aux activistes et blogueurs, organisé par le comité national de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie).Présidente du Comité national Itie, Pr Eva Marie Coll Seck qui a présidé la rencontre a rappelé que le Sénégal est le premier pays en Afrique à avoir une note satisfaisante. « Nous devons maintenir très haut le flambeau, le dynamisme observé n’a pas failli. Ces progrès doivent être capitalisés au moment de la revalidation », a-t-elle souligné lors de l’atelier tenu jeudi à Dakar et qui a réuni des journalistes et professionnels des médias, des activistes et blogueurs appelés à porter le débat public en vue de la revalidation du Sénégal à partir du 1er juillet prochain.« Il s’agit d’un nouveau modèle de validation qui prend en considération l’engagement de parties prenantes… Nous avons déjà interrogé et discuté avec les autres collèges que sont l‘administration, les institutions mais également le privé, la société civile d’une manière générale et les acteurs de la presse », confie la présidente du CN-Itie.Membre de l’Itie depuis 2013, « c’est important en tant que membre qu’on soit évalué. Il y avait eu de très bons résultats après seulement 4 ans d’exercice… Nous voulons que L’Etat, le secteur privé et la société civile s’engagent », renchérit-elle face à la presse.Pour que le Sénégal arrive à une meilleure gestion de ses ressources, Eva Marie Coll Seck insiste sur la transparence, « un élément qui va être regardé de près », à côté des contrats miniers, pétroliers ou gaziers. « Le Sénégal, depuis la première validation a fait des progrès », dit-elle faisant allusion au vote de la loi sur le contenu local, la révision des codes minier, gazier et pétrolier, « des réformes qui essaient de créer une transparence encore plus importante. C’est à nous de voir dans la mise en œuvre s' il y a effectivement des avancées », conclut l'ancienne ministre de la Santé.