Jaraaf Youssou Ndoye encense Macky Sall : "Je prie pour sa victoire..."

Le Jaaraf Youssou Ndoye prie pour la victoire de Macky Sall

Le dignitaire de la collectivité lébou n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Jaraaf Youssou Ndoye qui n'a pas tari d'éloges à l'endroit du chef de l'État, a même formulé des prières pour que Macky Sall ne trouve pas d'opposants sur son chemin. Selon lui, avec l'actuel locataire du palais, le pays a connu de grands bonds en avant. Youssou Ndoye a surtout salué la paix qui règne au Sénégal malgré les émeutes qui ont secoué le pays.





« Il y a beaucoup de bruits en ce moment dans le pays. Notre devoir est d’œuvrer pour la paix et la sérénité du Sénégal. Nous ne sommes pas en campagne électorale, mais, moi Jaraaf Youssou Ndoye, je parle au moment où il faut parler et il est grand temps de réagir et d’appeler tout le monde à la retenue et au calme. La réalité est qu’avec le président Macky Sall il y a la paix dans ce pays et c’est l’essentiel. Ce qui s’est passé dans ce pays au mois de mars dernier est inadmissible et déplorable, il ne faut pas installer le chaos dans le pays. Le président Macky, est en train de travailler pour le bien de notre pays, il faut le féliciter. Si tout le monde avait agi d’une certaine manière pendant ces émeutes au mois de mars, ce serait la catastrophe. Le pays est entre de bonnes mains, est-ce qu’on doit changer pour changer ? Ce n’est pas mon avis. Moi Jaraaf Youssou Ndoye, je prie pour la victoire du Président Sall devant tous ses opposants, qu’ils soient politiques ou autres », dit-il. " Yalna kouko songue mou daanko (que Macky Sall puisse vaincre tous ses adversaires)", conclut le Dignitaire Lébou.