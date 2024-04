Jean Baptiste Placca, ex rédacteur en chef de Jeune Afrique : “Diomaye Faye et Ousmane Sonko peuvent garder le pouvoir pendant 20 ans, si…"

Journaliste avec une expérience de plus d'une trentaine d'années, Jean Baptiste Placca était l’invité ce dimanche du Grand Jury sur la RFM. Ce spécialiste des questions africaines s’est dit “surpris” par l'ampleur avec laquelle, Bassirou Diomaye Faye, cinquième résident du Sénégal a été élu. Analysant ce succès de M. Faye, il décèle " une part de rejet de la façon dont le régime de Macky Sall s'était terminé". L’ancien rédacteur en chef au magazine africain Jeune Afrique affirme que "les Sénégalais ont voulu résoudre un double problème" le 24 mars dernier à savoir "l'échéance constitutionnelle donc la fin de son mandat (Ndlr : Macky Sall) et celui de la remise en marche de la démocratie". "Le fait que les Sénégalais aient choisi dès le premier tour d'élire un président, de donner la majorité à Bassirou Diomaye Faye est la preuve que ce peuple a un degré de conscience politique qui devrait s'exporter dans la sous-région", a poursuivi le journaliste.







Jean Baptiste Placca a par ailleurs salué la posture de celui qui était le principal opposant à Macky Sall, Ousmane Sonko qui a travaillé à l'élection de son second, Bassirou Diomaye Faye. "Je pense qu'il y a eu une part de courage politique de la part de Ousmane Sonko. D'autres ailleurs se seraient accrochés et auraient tout fait pour être candidat et dès lors que ça ne pouvait pas être eux, ils auraient préféré tout perdre. L'autre chose c'est qu'il y a eu, à un moment donné, la possibilité de tout remettre à plat, à la suite de ce que proposait Macky Sall dans les négociations afin de permettre à Ousmane Sonko de revenir dans le jeu politique. Au lieu de cela, il a préféré que l'on maintienne le scrutin en sachant que lui, il ne sera pas candidat et donc pas président. Il a fait suffisamment confiance à son ami et c'est un fait admirable en politique".





Pour l'éditorialiste Togolais ce choix de Ousmane Sonko "signifie concrètement que ces deux et ses autres camarades tiennent davantage à leur projet qu'à une position que l'un ou l'autre pourrait avoir en cas de victoire".





M. Placca considère que "dans l'immédiat, on ne devrait pas s'inquiéter" concernant l’éventualité d'un duel au sommet. Toutefois, Jean Baptiste Placca reste prudent. "La politique est la politique. Les rivalités, les entourages, les conseils, les ambitions ou les suppléments d'ambition peuvent toujours abîmer la position", tempère-t-il. Le journaliste estime qu'il peut y avoir "des rivalités qu'on peut imaginer entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye mais ça viendra beaucoup plus tard si ça devait arriver". Pour l'éditorialiste, si le tandem Sonko-Diomaye est assez intelligent, "à leur âge, ils ont le Sénégal pour 20 ans, deux mandats pour l'un et deux mandats pour l'autre et ça sera bien fait".