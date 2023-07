Jean Louis Corréa, professeur agrégé des facultés de droit : "Macky Sall peut se présenter à l’élection présidentielle de 2029"

Après avoir salué la décision du président et la République Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat, Jean Louis Corréa, professeur agrégé des facultés de droit, souligne toutefois que la constitution du Sénégal qui interdit la troisième candidature du chef de l'Etat, lui donne toutefois l'opportunité de se présenter à la présidentielle de 2029.





" Il est vrai que la constitution du Sénégal interdit à Macky Sall de faire un troisième mandat. Cependant, il a la possibilité de laisser un autre venir faire un mandat de 05 ans et se présenter aux élections suivantes c'est à dire aux élections de 2029. La constitution a dit que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs mais quand même, cette même constitution lui permet aussi de se présenter aux élections présidentielles après avoir cédé la place à un autre pour une durée de 05 ans. Il peut bel et bien se présenter aux élections de 2029. Je salue vivement la sage décision du président Sall qui a honoré nos institutions, notre démocratie et notre constitution", a-t-il déclaré sur Rfm.