Joal-Fadiouth : Installée, Aissatou Sophie Gladyma veut une gestion collégiale et ouverte

C'est dans la collégialité que la nouvelle élue de Joal veut diriger la municipalité du même nom. Nouvellement installée par le préfet de Mbour, Aissatou Sophie Gladyma invite toute la population à travailler ensemble pour la prospérité et le développement de Joal-Fadiouth.





"Les élections étant derrière nous, je tends la main à toutes les filles et à tous les fils de notre chère commune. J’appelle tous à venir se joindre à nous, main dans la main, chacun dans son domaine de compétence et dans ses capacités, pour travailler non seulement à redonner à notre commune son lustre d’antan, mais également et surtout à la moderniser", a invité Aissatou Sophie Gladyma.





Une gestion inclusive, participative et transparente : avec ces trois principes, Aissatou Sophie Gladyma veut impliquer tout le monde dans la gestion de cette mairie qui est celle de toute la population de Joal-Fadiouth, a-t-elle affirmé.





"En effet, notre mission est de promouvoir une démocratie locale vivante et ouverte. C’est pourquoi notre conseil municipal doit tout mettre en œuvre pour rapprocher davantage ses décisions de nos administrés surtout ceux des quartiers excentrés. Au-delà de notre programme, il s’agit de travailler quotidiennement au plus près de nos concitoyens selon une stratégie claire et définie à l’avance : concertation et explication avant d’arriver à la phase décisionnelle qui revient au conseil municipal dans l’exercice de ses compétences et dans la mesure de ses moyens financiers.

Convaincue que les populations sont toujours plus que jamais exigeantes et très attentives aux avancées et/ou aux échecs dans la prise en charge de leurs préoccupations durant son mandat de cinq (5) ans, l'edile, avec le soutien de son équipe municipale ambitionne de transformer positivement et radicalement la commune de Joal-Fadiouth en la rendant attrayante et moderne, pour le bonheur des concitoyens.