Journée de nettoyage : Le Ministre de l'Industrie promet d'accompagner les commerçants de Mbour

Le ministre de l'Industrie et du Commerce promet d'accompagner les commerçants du marché central de Mbour. La promesse a été faite par Dr Serigne Gueye Diop lors de la journée de nettoyage organisée au niveau du marché.







"Je voulais dire que notre ministère du commerce et de l'industrie va soutenir le marché. Nous allons acheter du matériel pour que ce marché soit nettoyé chaque semaine", a promis Dr Serigne Gueye Diop.





Le Ministre de l'industrie et du Commerce a représenté le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la journée de nettoyage organisée dans les différents artères du marché central, de l'hôpital et de la préfecture.





Il a dressé un bilan "satisfaisant". "Nous avons vu la mobilisation de toute la jeunesse, les femmes et toutes les couches confondues pour venir nettoyer cette ville là. Le centre médical a été ciblé de même que le marché et la préfecture. Cette mobilisation est très importante et cela traduit l'adhésion de cette population pour un Sénégal propre. Le marché de Mbour était un endroit extrêmement sale et aujourd'hui grâce à la mobilisation des marchands ambulants qui a donné un résultat extraordinaire. Chaque mois, nous allons revenir encore dans le département de Mbour, nous allons choisir une autre commune pour faire le tour des communes du département", a-t-il déclaré.