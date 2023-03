Journée du 8 Mars : Les femmes de Mbour valident le deuxième quinquennat

Les femmes de tout âge, de toute obédience, de toute catégorie socioprofessionnelle ont mis à profit la célébration de la Journée de la femme pour exprimer leur volonté de soutenir le président Macky Sall, s'il se présente à la présidentielle de 2024.







En effet, pour la présidente de la Commission entrepreneuriat féminin et du genre, Anna Dabo, les nombreuses réalisations du chef de l’État plaident en sa faveur. "Les femmes seront toujours aux côtés de ceux qui s’investissent pour leur épanouissement et leur autonomisation. Et depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République Macky Sall a beaucoup fait pour les femmes. Ses nombreuses réalisations plaident largement en sa faveur. En dix ans, il a marqué son règne du sceau de la modernité, du développement et de l’épanouissement des femmes. Il a complètement changé le visage du Sénégal et les chantiers sont encore très nombreux", plaide Mme Dabo.





Dans la foulée, ces femmes ont aussi magnifié les actes posés par le maire de Mbour Cheikh Issa Sall, seulement un an après son élection à la tête de la municipalité. Il s’agit notamment du Programme de promotion de la microfinance islamique (PROMISE) finance? dans la commune d’un montant de 56 millions F CFA, qui a touche? principalement les femmes qui ont rec?u plus de 80 % du financement ; du Fonds de de?veloppement communal, porte? a? 240 millions en 2023, sera augmente? progressivement pour atteindre le milliard dans les années a? venir. Sa cible principale reste les initiatives féminines. Sans compter le projet de la future maison des femmes (Ke?r Jigeen Yi) qui est en maturation.





"Nous ambitionnons de construire une ve?ritable institution dotée de ressources humaines et matérielles de qualite? pour la formation et le renforcement des capacite?s des femmes. Nous en ferons e?galement un lieu de transformation et de commercialisation de produits locaux", assure Anna Dabo.





La présidente de la Commission entrepreneuriat féminin et du genre ajoute qu'à travers l’e?dification d’infrastructures marchandes, il s'agira de stimuler et de renforcer les activite?s des femmes grâce à la réorganisation du marche? central, la re?novation des marche?s secondaires, la construction du marché? aux fruits et légumes de Médine et le marché? aux poissons de Mballing.





Pour sa part, le maire de Mbour a rendu un vibrant hommage aux braves et vaillantes dames qui ont servi la communauté. "Che?res mamans, tantes et sœurs, en de?cidant de confectionner la liste des femmes a? de?corer ce 8 mars 2023, nous avons e?te? confronte?s a? un proble?me de choix. Nous avons se?lectionne? seulement 30 re?cipiendaires qui ont brille? chacune dans son domaine pour contribuer toutes au devenir de la cite? mbouroise. Les membres du conseil municipal, ainsi que l’ensemble des populations de la commune, vous adressent leurs vibrants hommages", a annoncé Cheikh Issa Sall.





La célébration de la journée du 8 Mars a, en outre, remporté le pari de la mobilisation. En dépit de la canicule, les femmes ont répondu présentes.