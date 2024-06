Journée Mondiale de l'Environnement : le Coud oeuvre pour la restauration des terres

L'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) a célébré, la Journée Mondiale de l'Environnement avec une série d'activités marquantes. Sous la direction de Ndéné Mbodji, nouveau Directeur général du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD), la journée a été rythmée par les activités de nettoyage et de reboisement.









A l’occasion de cette journée centrée sous le thème : « la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse », les étudiants et le personnel ont nettoyé les environs de l'ESP et du Grand Campus. Ils ont ainsi mis en terres des plants pour promouvoir la restauration des terres. Une initiative qui vise à sensibiliser la communauté universitaire sur l’importance de la gestion des déchets et de la lutte contre le réchauffement climatique.





En ce sens, Emmanuel Sène, chef de département de l’environnement du Coud et représentant du Directeur général, a souligné l'importance de maintenir un campus propre et de s'engager activement dans la protection de l'environnement. Il a encouragé les étudiants à participer régulièrement aux activités de sauvegarde de l'environnement, organisées désormais chaque dernier samedi du mois.





« Ce programme fait partie des directives du nouveau DG Ndéné Mbodji. Il a pour objectif d’intégrer l'éducation environnementale dans la formation des futurs leaders sénégalais », informe M. Sène.