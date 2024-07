Journée nationale de nettoiement à Goudomp: Olivier Boucal équipe les acteurs et les exhorte à anticiper sur les risques

Des coups de pelles, de pioches, de râteaux et de fourches, la capitale du Balantacounda en avait besoin. Ce samedi 6 juillet 2024, le ministre de la Fonction publique, en compagnie des autorités administratives et municipales, a mobilisé les populations de ce département de la région de Sédhiou autour du nettoiement de la ville de Goudomp dans le cadre de la lutte contre l'encombrement, les inondations et les maladies.











Pour le ministre, il n'est plus question de jouer au médecin après la mort en attendant que les problèmes soient là pour chercher des solutions. ''Il faut anticiper pour réduire les risques comme l'a instruit le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye'', a-t-il déclaré après s'être sali les mains dans le curage des caniveaux, le désenclavement de la voie publique et le nettoiement des dépotoirs d'ordures.





Pour le suivi et la pérennisation des acquis de la journée d'aujourd'hui, le ministre a remis à l'association ''Sénégal propre'' un important lot de matériel de nettoiement composé de 15 brouettes, 20 pelles, de 29 râteaux et de 20 bacs à ordures.





Le président de la structure, Karim Diockou, a salué ce don important aux membres de cette association qui travaille dans le bénévolat d'améliorer leurs conditions de travail et de se protéger contre les risques de morsures de serpent et contre les maladies.