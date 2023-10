Juan Branco: « Ousmane Sonko est entre la vie et la mort»

Invité de la BBC, ce jeudi matin, Me Juan Branco est naturellement revenu sur le cas Ousmane Sonko, son client sénégalais. Dans un entretien réalisé en anglais, l’avocat franco-espagnol a fait une description de la situation « particulièrement préoccupante » du maire de Ziguinchor, envoyé en prison, et hospitalisé après être tombé dans le coma lors d'une grève de la faim. « [Ousmane Sonko] est dans un état critique, mais a repris connaissance », a-t-il laissé entendre. « Il est laissé entre la vie et la mort », a notamment regretté Me Branco.