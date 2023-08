Juan Branco : “Ousmane Sonko souffre d’insuffisance rénale”

Lors d’une conférence de presse, ce mardi 8 août, Juan Branco a déclaré que Ousmane Sonko “souffre d’insuffisance rénale”. “A cause de la grève de la faim qu’il observe, il a fait une hypoglycémie et a piqué une crise”, a-t-il dit aux journalistes à Paris, lors de sa première sortie médiatique après son inculpation et son expulsion du territoire sénégalais.