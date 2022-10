Justice : les deux dossiers qui ont marqué l’ancien procureur de la CREI Alioune Ndao

Après plus de trente ans dans la magistrature, Alioune Ndao est en retraite. L’ancien procureur spécial de la CREI a fondé sa formation politique, le Parti pour la justice, la démocratie et le développement (PJ2D), et entend se présenter à la présidentielle de 2024.



Dans un entretien avec Les Échos, il est revenu sur sa carrière de magistrat et a révélé les deux dossiers qui l’ont le plus marqué. «Le premier, confie Alioune Ndao, c’est le dossier Alex-Ino (deux redoutables braqueurs des années 1990). J’ai à participer au traitement de ce dossier au niveau de la Cour d’appel. Il y a ensuite, bien sûr, le dossier Karim Wade.»