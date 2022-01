Kaffrine : Abdoulaye Wilane relativise l’impact des listes parallèles

Abdoulaye Wilane, candidat Kaffrine

Abdoulaye Wilane, tête de liste de Benno Bokk Yaakaar (BBY) pour le conseil départemental de Kaffrine (ouest), relativise l’impact des listes parallèles sur les résultats de la majorité présidentielle aux élections territoriales du 23 janvier dernier.





Les listes parallèles sont des ‘’composantes qui ont ouvertement assumé leur fidélité et leur loyauté au président Macky Sall’’, a-t-il déclaré en tenant conjointement un point de presse avec Abdoulaye Seydou Sow, le leader de la liste de BBY à l’élection municipale de Kaffrine.





Poursuivant, il ajoute : ‘’J’invite les Sénégalais à relativiser et à comprendre que c’est le camp présidentiel qui a parfois gagné le camp présidentiel, et non l’opposition‘’, a dit M. Wilane, maire sortant de Kaffrine.





Dans les colonnes de pressAfrik, le député de Benno Bokk Yaakaar affirme avoir été félicité par le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi, Baye Cheikh Gaye, pour la victoire de sa liste à cette élection.





Le candidat de BBY pour la mairie de Kaffrine, Abdoulaye Seydou Sow, a tenu à rappeler que les listes parallèles arrivées en tête dans certaines communes sont issues de la majorité présidentielle.





‘’Dans tout le département, c’est soit BBY, soit une liste parallèle que nous avons cautionnée et autorisée qui est en tête, car il fallait laisser librement les citoyens s’exprimer à travers des candidatures de la mouvance présidentielle’’, a-t-il dit.





S’exprimant au cours d’un point de presse organisé après une caravane qui a sillonné les quartiers de Kaffrine, M. Sow, également ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a estimé également que la spécificité des élections locales de dimanche dernier était liée à l’existence des listes parallèles.