Kaffrine: Daouda Ngom invite à la restauration des écosystèmes dégradés

Le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a visité, dimanche, à Kaffrine, plusieurs sites dans la région de kaffrine.











Durant cette visite, il a souligné la nécessité de restaurer les écosystèmes dégradés afin de préserver davantage l’environnement.













Le ministre de l’Environnement, accompagné du gouverneur de la région de Kaffrine, El Hadji Bouya Amar, des chefs de services techniques et des autorités administratives, a visité le secteur forestier de Koungheul, la pépinière de Koungheul, le périmètre maraîcher de Kathiotte et l’inspection régionale des eaux et forêts.