Kalidou Niasse, démissionnaire de Gueum Sa Bopp: « Bougane symbolise tout ce qui est abject des politiciens »

Kalidou Niasse démissionne de Gueum sa Bopp

Le divorce est consommé entre le leader de la coalition Gueum Sa Bopp, Bougane Guèye Dany et son ex-mandataire national, Kalidou Niasse. Ce dernier a claqué la porte après l’invalidation, hier lundi 9 mai, des parrainages de la coalition qui ne participera malheureusement pas aux prochaines élections législatives.





« J’ai quitté Bougane et sa coalition », a déclaré l’ancien maire libéral de Wakhinane Nimzatt (Guédiawaye). Avant d’ajouter: « Bougane symbolise tout ce qui est abject des politiciens ».