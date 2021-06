Kanel : Macky Sall lance des travaux et inaugure des infrastructures de désenclavement

Le président Macky Sall a poursuivi jeudi sa tournée dans le nord du pays en sillonnant le département de Kanel où il a enchaîné inauguration d’infrastructures et lancement de travaux de routes de désenclavement, a constaté l’envoyé spécial de l’APS.







A Kanel, chef-lieu du département éponyme, le chef de l’Etat a été accueilli par des chants religieux. Sur place, il a inauguré un daara (école coranique) moderne.





Cette infrastructure a été construite dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’appui de modernisation des daaras (POMAD). Une initiative financée par la Banque islamique de développement et l’Etat du Sénégal pour construire 64 daaras dans sept régions du Sénégal.





Sur son trajet à travers le département, le cortège présidentiel a eu droit à un accueil populaire tout le long du parcours.





A Sinthiou Bamambé, une autre localité du département, le président de la République a réceptionné une plateforme multifonctionnelle, bâtie sur 5.000 mètres carrés.





L’infrastructure dédiée aux femmes et aux enfants a été construite par AGEROUTE dans le cadre de la réhabilitation de la Route nationale numéro 2.

A Hamady Ounaré, Macky Sall a inauguré un centre de santé et a par la suite réceptionné le pont de Ganguel Souley long de 160 mètres.





D’un coût de construction de 13 milliards de francs, l’ouvrage en métal et béton doit faciliter un meilleur accès au Dandé Mayo (vallée du fleuve) en favorisant la continuité territoriale et la libre circulation des personnes et des biens, selon ses concepteurs.





A Padadal, une dizaine de kilomètres plus loin, le chef de l’Etat a lancé les travaux de la route du Dandé Mayo Sud. Celle-ci, partant de Matam, doit passer par Nawel Waoundé et Dembacané.





A l’image de Ganguel Souley, un autre pont mixte métal et béton de 150 mètres a aussi été réceptionné dans cette zone du Wendou Bosséabé.





Ces deux ponts vont servir à désenclaver cette partie de la région de Matam.





Le président de la République a fait escale à Ganguél Souleye pour voir l’avancement des travaux du Centre de recherche Cheikh Moussa Kamara.