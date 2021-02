Kany Bèye, maire socialiste : « Si Macky n’en voulait pas, l’affaire Sonko n’aurait pas lieu »

Le maire socialiste de Ndoulo s'est prononcé sur l’affaire du député Ousmane Sonko, le leader de « Pastef-Les-Patriotes », accusé de viols et de menaces par la masseuse Adji Sarr. Et c'est pour dire que le Président de la République qui a tout intérêt à ignorer les mauvais conseillers de son entourage s’il ne veut pas lui-même tomber dans le panneau.« La vérité est que si Macky Sall n’en voulait pas, l’affaire Ousmane Sonko n’aurait même pas lieu aujourd’hui. Quant à savoir s’il l’approuve ou non, c’est une question impertinente à laquelle tout le monde peut répondre. Macky Sall en tant que Chef de l’Etat, est aussi bien le patron du ministre de la Justice que celui du procureur de la République », tient à rappeler Kany Bèye.« Macky Sall, ajoute-t-il, doit bien se méfier de son entourage dans lequel figurent des gens impopulaires et tout aussi arrogants tels que Mahmut Saleh ou encore Yakham Mbaye. Ils lui donnent de très mauvais conseils. Et finalement, ce sera Macky Sall seul qui paiera les pots cassés. Quant à la malheureuse Adji Sarr, elle n’a pas l’entourage qu’il faut. Parce que cette triste affaire risque de la poursuivre jusqu’à la fin de sa vie », met en garde Kany Bèye.