Kaolack : Aliou Sow investit Babacar Lo Ndiaye, conseiller du Président Sall

Babacar Lo Ndiaye, conseiller du Président de la République Macky Sall et leader de la convergence des Forces Républicaines est investit à Kaolack comme candidat à la Mairie. Jusque-là membre de la coalition de la mouvance présidentielle, il fait partie de ces jeunes qui avaient clamé haut et fort que les élections locales se font au niveau des localités et qu'il revient aux populations le choix de leur maire. La candidature a été déposée ce matin à la préfecture (voir document)