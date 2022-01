Kaolack / Commune de Dya : Le Dage du ministère du Travail élu maire

Le Dage du ministère du Travail a remporté les élections locales au niveau de la commune de Dya dans le département de Kaolack. Militant de l’APR, Tamsir Guèye est aussi leader du MCDL (Mouvement Citoyen pour le Développement de notre Localité). Pendant ces élections, il est parti avec une liste parallèle. Il est désormais maire de la commune de Dya sous la bannière de la coalition And Nawlé Sukali Sunu Gox. Il est passé largement devant le maire sortant par ailleurs candidat de la coalition Benno Bokk Yakar.





En effet, au sortir du scrutin du dimanche 23 janvier, les résultats des urnes placent Tamsir Guèye en tête de liste. And Nawlé Sukali sa Gox avec Tamsir Guèye, Dage du ministère du Travail est vainqueur avec 2198 voix, suivi de Benno Bokk Yakar avec Ndiogou Baba Mbodji, maire sortant avec 1152 voix, And Nawle and liggey avec comme tête de liste Ibrahima Diouf, 991, Yewwi Askan wi ferme la manche avec 92 voix.