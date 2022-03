Kaolack : L’administration municipale rejette les accusations de la CNTS locale

Cnts de Kaolack

La cellule de communication de la commune de Kaolack a rejeté en bloc ce jeudi les accusations portées la veille par le secrétaire général régional de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) faisant état de retards dans le paiement des salaires. Pour l’équipe du maire Serigne Mboup, il n’en est rien.





Réunis en assemblée générale, des travailleurs municipaux affiliés à la CNTS ont dénoncé des pratiques douteuses de la nouvelle équipe dirigée par Serigne Mboup. Ils évoquent la présence d’agents étrangers à la commune préposés au pointage des travailleurs en plus du retard de paiement des salaires. 20 agents seraient menacés de licenciement d'après le secrétaire général du syndicat des employés municipaux affiliés à la CNTS, Abdou Ndiaye.





Réplique ce jeudi dans le camp de Serigne Mboup. Au cours d’un point de presse, les responsables de la cellule de communication municipale ont battu en brèche ces accusations. Selon Abdoulaye Gueye, chargé de communication, a apporté des précisions. « Depuis l’installation, le nouveau maire n'a ménagé aucun effort pour ouvrir un dialogue et discuter avec le personnel, ce qui entre en droite ligne avec son objectif d'instaurer un bon climat avec les agents municipaux », a-t-il souligné. " Le maire et son équipe n'ont d'autres objectifs que le développement de Kaolack et par rapport aux défis qui l’attendent, il veut compter sur les agents de la mairie pour les relever. » a renchéri Abdoulaye Gueye.