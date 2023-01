[Video] Kaolack : La souveraineté alimentaire au cœur de la 7ème édition de la FIKA

La souveraineté alimentaire au cœur de la 7ème édition de la FIKA

Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce et des PME a présidé ce samedi la 7ème édition de la foire internationale de Kaolack (FIKA) placée cette année sous le thème « Souveraineté alimentaire et contexte économique global : l’urgence de la résilience des terroirs ». Plusieurs foras sont à l’affiche ainsi qu’une exposition permanente durant la manifestation prévue du 25 janvier au 15 février 2023.





Venu présider le lancement de l’édition 2023 de la FIKA, Abdou Karim Fofana n’a pas manqué de saluer la pertinence de la thématique générale de la souveraineté alimentaire choisie cette année. « La question de la sécurité alimentaire est au cœur des préoccupations du président de la république Macky Sall, comme en atteste la mise en place des agropoles dont celui du centre dans la région de Kaolack constitue une réponse pertinente à cette problématique ». Il a aussi évoqué les réalisations enregistrées depuis 2012 en matière de production agricole avec celle du riz passant de 400.000 tonnes à 1 million et de l’arachide de 400.000 à plus de 1,6 tonne. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs mis en exergue les efforts de l’Etat pour subventionner certains produits de consommation courante pour atténuer le renchérissement de leur prix. « Le riz et le pain sont subventionnés à hauteur de plus de 60% par le gouvernement pour soulager les ménages », a souligné le ministre du Commerce et des PME. Il a loué aussi l’esprit d’initiative des initiateurs de la manifestation qui selon lui sont les dignes héritiers des opérateurs économiques de la région réputés pour leur dynamisme et leur sens des affaires.





Un peu plus tôt, le président de la principale chambre consulaire régionale Serigne Mboup avait justifié le choix du thème comme « une volonté de traduire à l’échelle locale les orientations prises au plus haut sommet pour trouver une solution durable à cette problématique qui a resurgi avec la guerre russo-ukrainienne avec ses conséquences néfastes sur la disponibilité des produits agricoles notamment les céréales ».