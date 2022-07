Kaolack : Le nouveau Gouverneur Ousmane Kane installé par le ministre de l'Intérieur

Ousmane Kane nommé nouveau gouverneur de Kaolack, la semaine dernière en remplacement de Alioune Badara Mbengue, a été installé ce jeudi officiellement dans ses fonctions par le ministre de l’Intérieur Félix Abdoulaye Diome. Une cérémonie au cours de laquelle ce dernier a mis en avant les défis sécuritaires auxquels le Sénégal est confronté.





Retour sur ses premiers pas dans le commandement territorial, pour le gouverneur Ousmane Kane, nouvellement nommé à la tête de l’exécutif régional de Kaolack. Il a été installé dans ses nouvelles charges par le ministre de l’Intérieur. Abdoulaye Félix Diome a loué le profil académique et le parcours professionnel de l’administrateur civil qui après son diplôme de l’école nationale d’administration (ENA) a fait ses débuts à Kaolack de 2001 à 2006 comme gouverneur adjoint. En 2007, il est promu préfet du nouveau département de Koungheul, avant de rallier Maleme Hoddar dans la même région. “ A Kaolack, vous êtes en terrain connu “ dira le ministre de l’intérieur, qui a souligné aussi le parcours académique de Ousmane Kane couronné de plusieurs spécialisations en aménagement du territoire et développement industriel. Un administrateur civil émérite et un universitaire accompli qui va désormais présider aux destinées de cette région centrale. En écho aux demandes du maire de Kaolack pour le renforcement de la sécurité dans la zone, le ministre de l’Intérieur a rappelé les instructions expresses du président de la République en la matière. “ Les défis sécuritaires font l’objet d’une attention particulière de la part de son Excellence le président de la République Macky Sall “ a-t-il rappelé.