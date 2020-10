Kaolack : Mariama Sarr, la mairesse à abattre aux élections locales

Selon Walf Quotidien, la bataille pour la conquête de la mairie de Kaolack risque d’être âprement disputée entre responsables de la majorité présidentielle.En effet, plusieurs candidatures se sont déjà déclarées pour détrôner la mairesse Mariama Sarr lors des élections locales prévues, sauf report, en mars 2021.Chose cocasse dans cette floraison de candidatures, elles sont toutes issues du camp du président de la République, Macky Sall.L’homme d’affaires Baye Ciss et le patron du Groupe CCBM Serigne Mboup ont annoncé officiellement leur candidature.Alors que la présidente du CESE Aminata Touré, le DG de la SENELEC Papa Maemba Bitèye et l'ancien ministre Diène Farba Sarr sont en embuscade.D'ailleurs, ces derniers ne seraient plus, selon des sources du journa en phase avec la mairesse Mariama Sarr.