Kaolack : Mariama Sarr passe le témoin à Serigne Mboup

Passation de service entre Mariama Sarr et Serigne Mboup

Le nouveau maire de Kaolack, Serigne Mboup, a été installé par le préfet du département, ce mardi 15 février 2022. La passation de service s’est faite dans un climat convivial en présence du maire sortant, Mariama Sarr.





Après un huis clos de trois tours d’horloge, la délégation est venue dans la salle de délibération sous une forte ovation des militants et élus de la commune. Le maire sortant, après avoir remercié le président Macky Sall et la population pour la confiance portée sur sa personne lors des élections locales de 2014, a félicité le nouvel édile de Kaolack et a réitéré son engagement à l’accompagner dans cette nouvelle mission pour l’intérêt de Kaolack.





Sérigne Mboup a, quant à lui, salué le travail accompli par Mariama Sarr depuis 2014. Il a également salué son patriotisme ; car malgré sa non candidature, elle a su préserver les comptes de la municipalité en laissant un excédent budgétaire de plus d’un milliard quatre cent millions de francs (1 400 000 000). Cela illustre, selon lui, la bonne gestion des ressources financières qui facilitera le début de la mandature de la nouvelle équipe.