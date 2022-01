Kaolack / Visite de proximité : Bongré et Parcelles votent Serigne Mboup

La population des Parcelles assainies de Kaolack a accueilli hier, en fanfare, la caravane de Serigne Mboup. En masse, les populations ont magnifié sa venue et communié avec lui. Adji Diarra Guèye, une militante de la coalition « And Nawlé And Liguey » a mobilisé tout le quartier.