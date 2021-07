Kara lance une pétition pour la révolution pacifique du Sénégal

La "révolution pacifique du Sénégal" est en marche. Le guide religieux Cheikh Ahmadou Kara Mbacké, son initiateur, a lancé une pétition en ce sens, en vue de recueillir 5.000.000 de signatures. Voici l'intégral de sa déclaration.





Pétition pour la révolution pacifique du Sénégal





Pacte pour la Révolution Pacifique





Au nom de Dieu, sur la sunnah de Son Envoyé, par la méthode du Serviteur du sceau des prophètes.





Bénis soient notre Maitre Mouhamed, sa famille, ses compagnons, le meilleur de ses serviteurs, l'ensemble des prophètes en général, et les envoyés en particulier.





Éternels remerciements à Cheikhoul Khadiim. Remerciements parce-qu'il est le serviteur privilégié de l'Envoyé de Dieu, la meilleure des créatures, remerciements uniquement pour la Face de Dieu.





Dans ces remerciements se trouvent notre salut et notre protection contre les épreuves et les malheurs.





Le pacte que nous avons signé avec notre Vénéré Guide est pour la vie.





Nous ne le comparons à personne parce qu'aucune comparaison n'est possible avec lui qui est distingué. Il est hors série, hors catégorie !





Il est le plus et le mieux récompensé parmi tous !





C'est pourquoi nous devons lui témoigner notre reconnaissance sans limite et pour l'éternité.





À propos de notre Révolution son heure a sonné, elle est imminente !





L'Ayatollah Khomeiny avait fait sa Révolution pour l'islam, au nom d'Allah, notre révolution quant à nous se fera au nom de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul.





La guerre sainte ( jihad ) qu'il a menée, répondit-il aux colons, se faisait à travers le savoir et la crainte révérencielle de Dieu.





Nous aussi notre révolution se fera pour l'amour de Serigne Touba et pour celui de notre Peuple pour qui il a tracé la voie du Salut.





C'est pourquoi notre révolution sera pacifique.





L'Ayattolah Khomeiny avait préparé sa révolution en exil pendant 14 ans malgré tout elle s'est passée avec violence.





Au contraire nous, notre révolution ne sera pas violente, elle sera pacifique en vertu de notre foi en Cheikh Ahmadou Bamba qui a dit que ses écrits sont supérieurs aux armes. Ainsi nous serons armés de "xad faka kabla, xad bassa fadla, fa durru wala, wa nafhu jaa-i"





Nous avons besoin de 5 millions de sénégalais pour une pétition que nous allons lancer. Le moment venu nous aviserons !





Cette annonce a juste pour objectif d'informer et de préparer tous les partants au lancement prochain de la pétition.





Cette révolution requiert un engagement sincère et une disponibilité totale. Elle vise à faire comprendre que pendant longtemps nous nous sommes référés à des idéologies importées alors que Cheikh Ahmadou Bamba nous a légué une meilleure pensée vers laquelle se dirige notre marche.





Les 5 millions de sénégalais que nous invitons à adhérer à ce pacte pour lequel, moi Cheikh Ahmadou Bamba Kara, plus connu sous le nom de Serigne Modou Kara, j'ai été désigné pour la vulgarisation, appartiennent à 3 catégories : ceux qui croient au projet de société de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, ceux qui acceptent de dire "Dieuredieuf Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul" par devoir et ceux qui ont le courage de nous rejoindre dans la révolution pour le bien être des populations et l'avenir du pays !





Ceux qui n'intègrent pas la vérité, la droiture et la transparence dans leur existence, doivent se réveiller car, même s'ils n'en sont pas conscients, ils dorment encore.





Le 11 novembre marque la date de retour d'exil de Borom Touba du Gabon. À l'image de la célébration qui s'est tenue l'année dernière à Thiès à cette occasion, le 11 novembre prochain la cérémonie se tiendra à Diourbel pour ce que représente cette ville bénie par les 15 années de présence du Vénéré Cheikh, où il célébra le premier Magal et d'où il quitta ce bas- monde.





L'annonce de la révolution se fera au Magal de Touba et le lancement à Diourbel donc il faut s'y préparer, y adhérer et faire adhérer, hommes, femmes et enfants pour que d'ici là les 5 millions de sénégalais requis pour le lancement de la pétition soient rassemblés.





Le projet de société de Serigne Touba par le réalisme africain est notre préoccupation que la révolution va porter et proposer aux tenants du pouvoir.





S'ils y adhèrent tant mieux sinon ils seront démis.





Le P.V.D. se chargera d'expliquer en profondeur les tenants et les aboutissants de la nouvelle idéologie bambiste pour le réalisme africain.





Nous restons convaincus que le projet de société de Cheikh Ahmadou Bamba est le meilleur moyen pour le développement rapide du pays dans la concorde et la paix et tous ceux qui sont préoccupés par le développement du Sénégal dans le respect de nos valeurs sociales et religieuses doivent adhérer à la révolution pacifique.





Ce choix signifie plus de possibilités pour un examen de fond de notre société, pour guérir nos maux et libérer notre énergie tel que nous le voyons chaque jour avec Touba et le dynamisme mouride.





Il faut oser ! Le développement est un choix de long terme qui met l'accent plus sur la qualité de vie des hommes que sur l'alignement de chiffres.





Le Sénégal doit être une République de Paix pour tous et non plus rester ce gros gâteau que se partagent des groupes d'intérêt familial ou amical.





Le Sénégal ne sera jamais développé en parlant la langue des autres !





Le Sénégal ne sera jamais développé en utilisant une monnaie dont il n'a pas la maitrise.





Le Sénégal ne sera jamais une nation qui vibre ensemble tant que les vérités fondamentales qui structurent notre société ne sont pas reconnues, partagées et assumées.





Qui a choisi pour nous le Drapeau, qui a écrit notre hymne national ?





Qui a décidé de notre constitution et de nos lois ?





N'est-il pas temps de nous arrêter, de nous regarder et de nous réévaluer pour choisir nos repères et poser nos balises !





Arrêtons la fuite en avant, interrogeons notre passé et ayons le courage du changement qui demande des sacrifices.





Il est temps d'imposer le véritable débat de société pour enfin avancer ensemble.





C'est pourquoi nous proposons un gouvernement takander à l'image du shadow cabinet anglo-saxon pour nous tenir prêts à l'exigence du changement de demain.





Le Sénégal est un pays béni. Son seul problème reste l'absence d'un leadership éclairé pour prendre les bonnes décisions, rompre avec les schémas de développement hérités du colon!





Il nous faut changer de référence, car 60 ans après "notre indépendance" nous tournons toujours en rond.





Vive une langue nationale comme langue officielle !





Vive une Constitution où Dieu est au centre !





Vive un hymne national qui nous fait frissonner !





Vive une monnaie nationale qui s'appelle Mbacké Baary !





Nous tendons la main à tous ceux qui acceptent de prononcer la formule de reconnaissance à l'endroit du Serviteur du Prophète (psl) "JËRËJËFE SERIGNE TOUBA"





La paix est avec celui qui suit le droit chemin.





Cheikh Ahmadou KARA Mbacké