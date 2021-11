Karim Benzema : cette petite phrase d'Eric Zemmour qui pourrait remettre de l'huile sur le feu

L'attaquant est souvent la cible de l'extrême droite

Invité de l'émission de Pierre Ménès, Eric Zemmour s'est attaqué à Karim Benzema. Le probable candidat à l'Elysée a cité des propos - tronqués - que l'attaquant avait tenus en 2006.





C'est une déclaration qui poursuivra Karim Benzema toute sa vie. Le 6 décembre 2006, sur l'antenne de RMC Sport, l'attaquant des Bleus avait lâché une petite phrase que certains n'ont pas oubliée : "L'Algérie c'est mon pays, voilà, mes parents ils viennent de là-bas. Après, la France... C'est plus sportif, voilà". Le joueur du Real Madrid a beau s'être expliqué de nombreuses fois sur ses paroles, régulièrement reprises par un pan de l'échiquier politique, elles lui colleront toujours à la peau. Invité de Pierrot le foot, l'émission lancée par Pierre Ménès depuis son départ de Canal+, Eric Zemmour a notamment été interrogé sur l'équipe de France de foot, qui est selon lui "un terrain de jeu privilégié de toutes les immigrations". "Est-ce qu'ils se sentent vraiment Français ? Souvenez-vous des déclarations de Benzema, disant : 'Je joue en France pour le football, et mon vrai pays, c'est l'Algérie'", a continué le probable candidat à l'Elysée.





Une citation attribuée à tort à l'attaquant français, qui n'a jamais prononcé ces mots exacts. Dans le documentaire le K Benzema, diffusé en 2017, le Madrilène revenait d'ailleurs sur ses propos qui avaient soulevé une grosse polémique dix ans auparavant. "J'ai dit ça parce qu'on parle de foot. Mes origines sont algériennes, fier de l'être. la France, j'y ai grandi. Je joue pour l'équipe de France et ça continuera comme ça, assurait-il. Quand je dis ça, moi, le côté sportif, c'est qu'à l'époque il n'y avait pas photo en fait. On parle football, il n'y avait pas photo entre l'Algérie et la France. Ce n'est pas une question genre : 'Je me sens plus algérien, la France, je ne sais pas quoi'... C'est n'importe quoi."





Eric Zemmour : "Benzema ? Peut-être qu'il a évolué"





Ce reproche fait à Karim Benzema, Eric Zemmour l'avait déjà lancé sur CNews après le retour du buteur dans la liste de Didier Deschamps. "Je ne discute pas son talent intrinsèque, assure-t-il. Mais quand ce type, qui est franco-algérien, explique pourquoi il a choisi de jouer pour l'équipe de France et dit : 'Vous savez, moi mon pays c'est l'Algérie, la France c'est uniquement pour le sport'... Tout est dit", s'agaçait-il, énervé que Karim Benzema ait parfois refusé de chanter La Marseillaise : "Il dit que c'est un chant guerrier. On n'avait pas remarqué que l'hymne algérien était très pacifique, en particulier vis à vis de la France". Des mois après, le polémiste a donc un peu modéré ses propos. "Benzema ? Peut-être qu'il a évolué, c'est très possible, a-t-il admis. Moi, je n'attaque pas une personne en particulier. Voilà des gens, dont je ne suis pas sûr qu'ils se sentent vraiment français. S'ils se sentent vraiment français, tant mieux pour eux."