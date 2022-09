Karim Wade et Khalifa Sall : Bougane Guèye Dani contre «une amnistie calculée »

Comme révélé en exclusivité par Seneweb, confirmé par le Communiqué officiel, le chef de l’Etat, Macky Sall, « abordant la consolidation du dialogue national et l’ouverture politique », a « demandé au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice d’examiner, dans les meilleurs délais, les possibilités et le schéma adéquat d’amnistie pour des personnes ayant perdus leurs droits de vote ». Dans ce lot, il y a les responsables politiques de l’opposition Khalifa Sall et Karim Wade, jugés, condamnés puis graciés. Réagissant à cette annonce, le leader du mouvement Gueum sa bopp, Bougane Guèye Dani, assimile cela à des calculs politiques.





« Oui pour une révision des procès de Karim Wade et Khalifa Sall comme d’ailleurs toujours réclamée par les concernés, mais pas d’amnistie calculée cherchant à immuniser une génération de politiciens voleurs de ce régime finissant », a-t-il écrit sur son statut Whatsapp.