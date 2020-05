Kébémer: Un aviculteur envoyé en prison pour tentative de viol sur une mineure de 12ans

Aviculteur de son état, P. Diop, âgé d’une quarantaine d’années, dort depuis jeudi dernier à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Louga. Le mis en cause est poursuivi pour tentative de viol sur une fille de 12 ans.En effet, d’après des sources autorisées, les faits se sont déroulés, le 04 mai dernier, au quartier Galla dans la commune de Kébémer. Le sieur Diop, voulant satisfaire sa libido en pleine journée de ramadan, a envoyé la fille B. Diallo au marché pour qu'elle lui achète des médicaments destinés au traitement de ses poussins.A retour de cette dernière, le mis en cause l’a entraînée dans sa chambre pour mettre à exécution son plan fou. Pour sortir des griffes de son bourreau, la fille n'a pas hésité à crier alertant le voisinage. C'est ainsi que l'homme, surpris à moitié nu, a été arrêté et conduit à la police de Kébémer.Devant les enquêteurs, P. Diop a nié les faits qui lui sont reprochés. N'empêche, il a été déferré, le 07 mai, au parquet de Louga qui l'a ensuite placé sous mandat de dépôt pour tentative de viol sur mineure.