KEDOUGOU : BBY gagne deux départements sur trois

Le secrétaire d'État Mamadou Saliou

Naguère bastion de l'opposition, la terre des hommes a finalement basculé du côté de la mouvance présidentielle. Sur les trois départements que compte la région minière, les deux sont remportés par la coalition BBY. C'est le cas, dans le département de Kédougou, où l'ancien député Moustapha Guirassy de l'opposition a mordu la poussière au détriment du nouvel homme fort de Kédougou Ousmane Sylla, par ailleurs candidat de la mouvance présidentielle pour les législatives et maire de la commune soutenu par tous les responsables locaux sous la houlette du secrétaire d'État Mamadou Saliou Sow.





A Salemata, c'est BBY qui a également remporté le seul siège issu du scrutin d'hier dimanche. Le département de Saraya quant à lui est tombé dans l'escarcelle de la coalition Yewwi Askan Wi. A l'issue du scrutin, le délégué et mandataire du Sénégal a félicité au nom du Président Macky Sall, l'ensemble des responsables politiques de Tamba et de Kédougou, des militants et militantes pour cette victoire de BBY.