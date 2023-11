Kedougou/Conseil Présidentiel: Ousmane Sylla mobilise pour un accueil chaleureux du Chef de l’État

Le premier magistrat de la capitale régionale, par ailleurs directeur général de Dakar Dem Dikk Ousmane Sylla a mobilisé ce jeudi 09 novembre 2023 les militants et sympathisants pour préparer l’arrivée du président Macky Sall à l’occasion du conseil présidentiel délocalisé à kedougou du 13 au 14 prochain.





Les habitants de la ville sont venus nombreux des différents quartiers pour accompagner leur mentor à réussir ce pari de la mobilisation afin de réserver un accueil chaleureux au président de la république et à l’ensemble du gouvernement du Sénégal.