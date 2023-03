Kédougou / Installation du délégué du Médiateur : Demba Kandji mise sur la jeunesse pour redynamiser les délégations régionales

Cette option sera généralisée à toutes les délégations régionales. C’est du moins les assurances données par le Médiateur de la République lors de la cérémonie d’installation de son délégué dans la région de Kédougou, Souleymane Ba. Et Demba Kandji de souligner : « Nous avons décidé de marquer une rupture en allant vers les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur qui sont ici à Kédougou ou ailleurs au Sénégal et qui ne travaillent pas encore. Le jeune Souleymane Ba que nous avons recruté a vingt-neuf ans. Nous lui offrons une chance de mettre son savoir à la disposition de ses compatriotes de Kédougou en collectionnant, en recueillant leurs réclamations et en nous les transférant car c’est nous qui apprécions. Souleymane est le délégué du médiateur. Son mandat se limite à recueillir les réclamations et à nous les transmettre,» a-t-il précisé.







Cette visite, qui s’inscrit dans la mise en œuvre du plan stratégique du médiateur, a été l’occasion d’échanger avec les populations de Kédougou sur les missions et attributions du médiateur.