Kédougou : L'association des élus locaux demande l'achèvement des chantiers en cours dans la ville

Les membres de l'Association des élus locaux de la région de Kédougou étaient en conclave ce samedi 07 novembre dans la ville de Kédougou. Une rencontre au cours de laquelle ils ont listé leurs préoccupations à l'État.





S'exprimant au nom de la coalition Benno Bokk Yakar, le porte-parole du jour, Kikala Diallo, président de l'Association des élus locaux de la région de Kédougou et maire de la commune de Dindéfélo, a invité le nouveau gouvernement à poursuivre les projets entrepris dans la région. Ce, après avoir exprimé sa satisfaction de l'ensemble des fils de la région qui sont aux affaires, notamment le Secrétaire d'État aux Droits humains et de la bonne gouvernance, Mamadou Saliou Sow maintenu à son poste suite au dernier remaniement.





Kikala Diallo a ainsi listé les chantiers réalisés dans la ville et insisté sur l'achèvement de ceux qui en cours. "L'hôpital régional, le stade régional, la route Kédougou-Salémata, la réalisation du château d'eau pour alimenter Kédougou en eau potable et l'érection de la ville comme métropole", sont autant de projets qui, dit-il, "démontrent à suffisance l'attachement du président de la République à la région et à son développement".