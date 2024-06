Kemi Seba y va cash sur Diomaye Faye : « Je le sens beaucoup plus inspiré par un système qui l’a précédé… »

En visite au Burkina Faso, Kemi Seba est passé sur le plateau de l’émission « Surface de vérité », de BF1 Télévision. L’activiste a opiné sur plusieurs sujets comme l’AES et le souhait du président sénégalais de voir les pays membres retourner dans la CEDEAO.



Le président de l’Ong Urgences panafricanistes a clairement indiqué qu’il n’est pas sur la même longueur d’onde que le premier citoyen sénégalais.



« Quand je vois le président Bassirou Diomaye Faye, j’ai l’impression qu’il y a eu la période de campagne… »



Quand le journaliste lui demande s’il n’approuve pas l’idée de Diomaye Faye de mener une "révolution" à l’intérieur de la Cedeao pour changer les choses, il répond par la négative. Pour lui, les révolutions de l’intérieur « ont montré généralement qu’elles échouent ».



L'activiste a par ailleurs indiqué qu'il garde une « distance politique » avec le dirigeant sénégalais. « Quand je vois le président Bassirou Diomaye Faye, j’ai l’impression qu’il y a eu la période de campagne, de rupture, et puis maintenant, il y a la praxis parce que le Sénégal est un élément géo-stratégiquement vital pour la puissance néocoloniale. Et même s’il va y avoir la renégociation de plusieurs contrats, il n’y aura pas la rupture tant annoncée. C’est ce que je crains …Diomaye Faye, je le sens beaucoup plus inspiré par un système qui l’a précédé que lui qui inspire le système » a déclaré Kemi Seba.



L’activiste garde donc ses distances avec la gouvernance de Diomaye Faye. Il dit être plus proche des pays de l’AES.