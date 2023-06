Keur Massar : Des conseillers municipaux réclament des primes et des indemnités de déplacement à l’État

Les conseillers municipaux des six communes du département de Keur Massar sont très remontés contre l’Etat du Sénégal. Ils disent être laissés en rade dans les financements octroyés par le gouvernement. Ils revendiquent des primes et indemnités mensuelles de déplacement.



«Nous demandons au gouvernement du Sénégal de revoir le statut des conseillers municipaux. Nous avons vu qu’avant hier, il a pris en compte nos braves Bajenu Gox. Dans cette lancée, nous demandons et supplions au président de la République de revoir le statut de l’élu. Le conseiller municipal doit aussi bénéficier d'une motivation ou d'une indemnité de déplacement pour mieux nous outiller et nous accompagner dans notre travail. Nous n’avons jamais reçu de financement venant de l'État. Nous ne bénéficions d’aucun programme ni le FONGIP, ni PROMISE ni autres. Pourtant nous déposons et élevons nos voix pour parler, mais jusqu’à présent, nous tardons à être pris en compte par ces programmes de l’Etat", a déclaré Mari Aw, coordonnatrice du cadre de concertation des femmes élues de Keur Massar sur Rfm.