Keur Massar : le faux agent bissau-guinéen, les billets noirs, le kidnapping et la torture sur la plage

Six personnes dont un Bissau-Guinéen nommé M. Baldé ont été déférées hier au parquet. D’après Les Échos, tout est parti d’une plainte de ce dernier. Il s’est présenté comme un membre de la garde nationale bissau-guinéenne. Affirmant avoir été victime d’un groupe de garçons qui aurait fait irruption à son domicile, dans la nuit du 31 décembre, avant de le ligoter et de le transporter jusqu’à la plage de Malika où ils l’ont «sévèrement bastonné». Son supplice a duré, d’après son récit, minuit à 5 heures du matin.



Le parquet, qui a été saisi, actionne le major Abdoul Aziz Kandji et ses hommes de la Brigade de recherches de Keur Massar. Ces derniers convoquent le plaignant et lancent la traque contre les présumés tortionnaires. Appréhendés, les nommés T. C. et S. A. Dramé reconnaissent l’expédition punitive nocturne mais précisent être «plutôt les victimes dans cette affaire».



Ils déclarent : «On avait pris l’attache de Baldé pour une multiplication de billets de banque. On lui a remis 2 millions francs CFA pour qu’il nous en fasse 6 millions en faux billets. Il nous a ensuite remis un paquet contenant des billets noirs d’une valeur de 2,5 millions, et nous avait demandé de ne pas l’ouvrir le temps qu’il fasse les offrandes. Mais, après avoir empoché nos 2 millions, il a pris ses cliques et ses claques avant de retourner en Guinée-Bissau.»



Selon eux, M. Baldé y restera quatre mois avant de revenir en douce au Sénégal à la recherche d’autres victimes à escroquer. À la place, il recevra la visite de clients déjà grugés. Après avoir roué Baldé de coups, les deux garçons contacteront son logeur, son complice présumé, pour qu’il leur rende leurs 2 millions.



Le faux agent de la garde nationale bissau-guiéenne sera finalement ramené par les hommes en bleu à son domicile pour une perquisition. Laquelle aboutira à la saisie au total de 6 millions de francs CFA en faux billets.



Également déférés, les clients grugés sont poursuivis pour association de malfaiteurs, enlèvement et séquestration.



Un autre fait curieux dans cette affaire, signale Les Échos, le faux monnayeur détenait deux pièces d’identité avec la même photo. En Guinée-Bissau, il se nomme M. Baldé mais quand il débarque au Sénégal, il se fait appeler Serigne Fallou D.