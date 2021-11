Keur Massar Nord : Assome Diatta face à une liste parallèle de Benno

La ministre du Commerce et tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) dans la commune de Keur Massar Nord fera face; en plus de l’opposition; à une liste parallèle de la mouvance présidentielle, .



Responsable de la coalition Benno Bokk Yakaar, Oumar Top dirige cette liste parallèle sous la bannière «ADT». Il promet de battre la candidate de Benno, Aminata Assome Diatta, à Keur Massar-Nord.



Selon L’AS, il s’agit, selon les responsables de «ADT», de combattre leur camarade de parti, la ministre du Commerce qui a trahi l’esprit de la coalition qui devrait être bâtie sous le sceau de l’unité et de la concertation.