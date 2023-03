Keur Massar Nord : Le Maire Adama Sarr réclame un pick-up, un corbillard, deux ambulances à son prédécesseur Moustapha Mbengue

Adama Sarr, le maire de la commune de Keur Massar Nord, a fait face à la presse, ce lundi 13 mars, pour faire le point sur la gestion municipale.





A cette occasion, il a fait savoir que la prise en main et la mise en marche de l'institution n'a pas été facile pour lui à cause de l'état de “dénuement et de délabrement très avancée dans lequel, il a trouvé la municipalité”.





D'après le maire, dans la dévolution du patrimoine, une voiture “Pick-up, deux ambulances,un corbillard de la commune et une voiture de marque Volex matricule DK 7083 AN, restent toujours accaparés par le maire sortant, Moustapha Mbengue.” Dans ce sillage, il précise qu'une réclamation auprès du préfet suivie d'une plainte contre l'ex maire, ont été déposées depuis le 06 Avril 2022 au tribunal de Pikine. Mais jusque-là aucune réponse ne leur a été servie, à l’en croire.





Adama Sarr dénonce une “justice à deux vitesses” et affirme que désormais le “Gatsa-Gatsa sera lancé à Keur Massar avec des plaintes à la fin de chaque mois pour la récupération de ces biens appartenant à la commune”. Toutefois,Adama Sarr explique que malgré l'absence de ligne budgétaire, il a usé de ses propres moyens pour mettre en place les différents services qu'il a rendus fonctionnels pour assurer la continuité du service public dévolu à la commune.