Keur Massar : Près de 140.000 cartes d'électeurs en souffrance (CENA)

Distribution des cartes électeurs à Keur Massar

A Keur Massar, la distribution des cartes d'électeurs n'avance pas à quelques semaines seulement des élections locales.





En effet, selon la Rfm qui rapporte l'information, sur plus de 220.000 cartes reçues au niveau de la Commission Electorale Départementale Autonome (CENA) seules 81.000 ont été distribuées, soit un taux de retrait de 36%.

Sur ce, Doudou Ndir, président de la CENA annonce une campagne de sensibilisation pour encourager les Sénégalais à se rendre au niveau des commissions administratives pour récupérer leurs cartes d'électeurs.