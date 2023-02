Keur Massar : une femme étrangle à mort son bébé et se rend à la…

Nd. Ngoné Wade sera fixée sur son sort mercredi 1er mars. Cette dame a été jugée hier devant la Chambre criminelle du tribunal de Pikine/Guédiawaye pour infanticide. Le procureur a requis cinq ans de prison ferme, selon Source A qui donne l’information.



La mise en cause est depuis 2019 sous mandat de dépôt. Elle avait 32 ans au moment de son arrestation. Nd. Ngoné Wade s’était présentée un jour de cette année-là auprès de l’officier d’état-civil de Keur Massar pour se faire établir un certificat d’inhumation pour son nouveau-né qu’elle tenait dans les bras.



Intrigué par cette demande, ce dernier alerte la police. La suspecte est arrêtée. Elle reconnaît avoir étranglé à mort son enfant, mais souligne, pour justifier son acte, avoir été rejetée par l’auteur de sa grossesse. «J’étais perdue. Déjà, j’ai deux enfants de pères différents», a-t-elle confié aux enquêteurs.



À la barre de la chambre criminelle, Nd. Ngoné Wade a juré qu’au départ, elle avait l’intention de garder son bébé. «J’ai fait mes visites prénatales. Je regrette ce que j’ai fait», a-t-elle clamé devant le juge.