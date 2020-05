Khadim Bamba Diagne : « Il faut arrêter de penser après Covid-19"

Dr Khadim Bamba Diagne, économiste

Le ministre de l’Economie Amadou Hott a annoncé un PSE après Covid-19. Seulement, l’économiste Khadim Bamba Diagne estime qu’il ne faut pas attendre la fin de la pandémie pour se réajuster au plan économique.





« Notre économie doit être revue, orientée pendant la pandémie. Le président nous a demandé d’être résilients. On attend qu’il commence cette résilience-là. J’attends que le Conseil des ministres reprenne. On a besoin d’une activité. Parce que, même en essayant de retrouver une certaine normalité de notre économie, si chacun reste aussi chez lui, on aura du mal à avoir une production intéressante », soutient-il sur IRadio.





Pour Khadim Bamba Diagne, l’économie dépendant de l’activité, s’il n’y a pas d’activités, il n’y a pas de production et pas de richesse. « L’État a besoin de ces richesses pour financer son budget mais aussi son développement. Il nous faut maintenant l’affronter en respectant les gestes barrières. Mais le pays ne peut pas continuer à arrêter son activité en pensant qu’on peut prendre en charge après les politiques économiques que nous allons mettre en place. Il nous faut arrêter de penser après Covid-19. Aujourd’hui, on vit avec le virus et il peut durer deux ans».