Khalifa Ababacar Sall : «La condamnation d'Ousmane Sonko est une nouvelle manœuvre judiciaire»

La décision du tribunal de condamner le maire de Ziguinchor à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, reste incompréhensible pour la plupart des Sénégalais.







Dans la classe politique, surtout au sein de l’opposition, des leaders parlent de «manœuvre judiciaire dont le but ultime est de perpétuer le processus d’élimination d’adversaires politiques, comme l’atteste Khalifa Ababacar Sall.





A en croire le président de Taxawu Sénégal, «le verdict rendu par la Chambre criminelle dans le procès du leader du parti Pastef, révèle, une nouvelle fois, la transformation de la justice en un outil de manipulation politique».





Pour le candidat à l’élection présidentielle de 2024, «la condamnation d'Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme, malgré l’acquittement pour les faits de viols et menaces de mort, est une nouvelle manœuvre judiciaire dont le but ultime est de perpétuer le processus d’élimination d’adversaires politiques», regrette-t-il sur Twitter.





Par ailleurs, l'ancien maire de Dakar dénonce et appelle, à cette occasion, à une mobilisation pour la préservation de la démocratie. «Nous devons en finir, définitivement, avec ces dérives qui soulèvent de sérieuses questions quant à l'intégrité de notre démocratie. Je dénonce, fermement, cette parodie de justice et appelle à la mobilisation de tous les citoyens pour le respect du droit et des valeurs démocratiques».