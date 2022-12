Khalifa Sall : «Je ne peux pas avoir fait 32 mois de prison…»

Même s’il n’a pas encore recouvré son éligibilité, perdue à la suite de sa condamnation à cinq ans de prison ferme en 2018, Khalifa Sall compte prendre part à la présidentielle de 2024. Cette échéance occupe souvent ses discours. C’était le cas samedi dernier lors d’une tournée à Kaolack.



«N’ayons pas peur de là où nous voulons aller, les gars. C’est 2024 et nous allons gagner», a-t-il lancé à ses partisans de Taxawu Sénégal, le mouvement qui a déjà validé sa candidature à la succession de Macky Sall.



Khalifa Sall a ajouté : «Je ne peux pas avoir fait 32 mois de prison, parce que je devais être candidat, et une fois libre que j’aie des choses à craindre. Non, c’est même manquer de foi en Dieu et moi, je m’appelle Khalifa Ababacar Sall.»