Khalifa Sall, Soham Wardini et Alioune Sarr : La rencontre secrète !

A moins de dix mois de l’élection présidentielle du 25 février 2024, les tractations souterraines vont à un rythme effréné dans le landerneau politique. Les rapprochements et projets d’alliances politico-électorales sont discutés loin des regards indiscrets. Les ténors de la classe politique sont en mode ‘’drague’’ et tous les moyens sont bons pour courtiser, afin de se renforcer politiquement en vue de la prochaine échéance.





C’est dans cette logique que s’inscrit, sans doute, la rencontre secrète entre le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, et l’ancien ministre du Tourisme et non moins candidat de la CAP2024, Alioune Sarr. La rencontre «empreinte de cordialité» entre les deux candidats déclarés à la prochaine élection présidentielle a eu lieu le dimanche 21 mai 2023. Elle a été facilitée par la progressiste (ancienne présidente des femmes de l’AFP) et ancienne adjointe de Khalifa Sall à la mairie de Dakar, Soham El Wardini.





Que mijotent-ils ? Des sources de Seneweb signalent que les échanges «profonds» entre les deux progressistes et le socialiste ont porté sur la situation politique nationale. Une alliance politico-électorale n’est pas à écarter. Une possible entente sur laquelle ne cracherait certainement pas l’ancien président de la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi très critiqué au sein de ce pôle de l’opposition depuis qu’il a annoncé sa disponibilité à répondre à l’appel au dialogue du président Macky Sall.





D’autres rencontres seraient à l’ordre du jour pour approfondir les discussions en cours, informe une source de Seneweb.