[Vidéo] Khalifa Sall sur la coalition Mburu ag Soow : "Je suis allergique au lactose"

Khalifa Sall coupe court aux rumeurs faisant de lui le fameux "Gloria", dont faisait allusion le président Macky Sall et qui devait rejoindre la nouvelle coalition "Mburu ag Soow". Interpellé à ce propos par un militant en pleine rue, le maire révoqué de Dagar sert une réponse un brin sarcastique, mais on ne peut plus est formelle: "je suis allergique au lactose"!





"Ce qui me fait mal c'est que tu puisses penser une seule seconde que je peux rejoindre Macky Sall. Ce que disent les gens n'engagent qu'eux. On m'a proposé monts et merveilles en prison. On m'a proposé la grâce présidentielle que j'ai refusée.