Kolda : Des élus locaux s’opposent au cumul de mandats

Mamadou Woury Baïlo Diallo sur le cumul de mandats à Kolda

Le partage des responsabilités est la chose la mieux partagée chez certains élus locaux de Kolda. Ces derniers dénoncent le cumul de mandat entre les mains d'une seule personne ayant déjà d'autres responsabilités à gérer. A en croire Amadou Diallo, "une seule personne ne peut jamais gérer correctement plusieurs postes de responsabilité à lui seul". Le maire de Mampatim ajoute que c'est à la limite une insulte à l'endroit d'autres élus à qui on ne confie aucune responsabilité. "On ne peut pas être maire ou ministre et député en même temps", fustige Amadou Diallo qui invite ses pairs au sens du partage pour plus d'efficacité dans l'action du développement.





Une volonté affichée par des élus locaux dans la région de Kolda à l'occasion de l'installation de la cellule régionale de l'UAEL. Moment choisi par le président national de l'UAEL pour dévoiler mécanismes et stratégies innovantes de cette structure pour mieux porter le développement.





"Le développement des territoires doit passer par l'harmonisation des stratégies, des projets et des programmes, le tout dans un ensemble cohérent ". Telle est l'approche inclusive du président de l'Union des Associations des Élus Locaux du Sénégal.





Mamadou Woury Baïlo Diallo et ses pairs de la cellule régionale installée, optent ainsi pour la rupture dans la démarche pour créer une synergie d'actions visant à mieux corriger certains impairs qui étouffent le développement des collectivités territoriales.