Kolda : Le ministre Moussa Baldé appelle les électeurs à voter dans la paix

Moussa Baldé a voté à Kolda

10 h 48 minutes, c'est l'heure à laquelle le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural a voté au bureau 01 logé à l'école élémentaire Amadou Michel Diop. Moussa Baldé après avoir accompli son devoir citoyen appelle les électeurs à voter dans la paix et à rejeter la violence électorale. "Que les gens aillent voter dans le calme et dans la paix", a-t-il lancé devant ses militants.