Kolda : Les populations déroulent le tapis rouge à Sonko et compagnie

Campagne, Yaw-Wallu à Kolda

Dès 6 h 30 du matin, les populations du Fouladou passaient et repassaient devant l'hôtel où Ousmane Sonko et sa délégation ont passé la nuit. Après une forte mobilisation réservée aux leaders de l'inter-coalition Yewwi-Wallu dans la nuit d'hier, les militantes et militants de cette inter-coalition ont accueilli la délégation nationale à trois kilomètres de la ville de Kolda.





Ce jeudi, la caravane de l'inter-coalition Yewwi-Wallu a démarré ses activités à partir de midi. Ousmane Sonko et compagnie ont préféré attendre la fin des épreuves de la mi-journée du second tour du BFEM pour commencer leurs activités. Malgré un soleil chaud, les militants ont répondu présents à cette caravane qui a fortement perturbé la circulation au centre ville. Avec différentes pancartes où on pouvait lire "Sonko président, Sonko moy sunu yakaar", "avec Sonko l'espoir est permis", les militants ont fait une véritable démonstration de force.