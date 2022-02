Kolda : Mame Boye Diao installé dans ses nouvelles fonctions de maire

Mame Boye Diao, Maire de Kolda installé

Le nouveau maire de Kolda, Mame Boye Diao a été installé, ce mercredi 16 février 2022, dans ses nouvelles fonctions par le préfet de la localité. Il succède ainsi, au maire sortant, et directeur de la Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar BBY. Le directeur des impôts et Domaines, Mame Boye Diao avait aligné une liste parallèle à celle de BBY et battu campagne pour les élections locales à Kolda. Un fait qui avait créé une polémique. Toutefois, il sort largement vainqueur à Kolda au soir du 23 janvier 2022.





Ayant pris service, Diao promet le changement aux Koldois : « Kolda a choisi, Kolda a voté et Kolda nous a choisis. Kolda nous a choisis pour présider aux destinées de sa municipalité pour les années à venir. Nous sommes honorés par ce choix. Nous mesurons, le poids, les attentes, les espérances mais surtout les exigences et les contraintes », a déclaré le Maire Mame Boye Diao lors de la cérémonie d’installation.